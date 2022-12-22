В Татарстане открылась ледовая переправа Старое Аракчино — Верхний Услон

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

В Татарстане открылась ледовая переправа Старое Аракчино — Верхний Услон, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Переправа будет функционировать круглосуточно. Стоимость проезда для автомобилей составляет 300 рублей. Допустимая масса автотранспорта не должна превышать 3,5 тонны.

— Самое главное при пользовании ледовой переправой — соблюдение простейших правил безопасности. Они вывешены на специальных стендах при въезде на переправу. Участникам движения необходимо не нарушать скоростной режим, двигаться со скоростью не более 20 км в час, обязательно отстегнуть ремни безопасности и соблюдать интервал движения между машинами, — отметил заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по республике, главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Меры безопасности необходимы, чтобы не превысить максимально допустимую нагрузку на лед и не сойти с границы ледовой трассы. В случае возникновения различных происшествий пострадавшим необходимо обратиться за помощью по единому номеру вызова экстренных служб «112», добавил он.

Сейчас толщина льда составляет 25—26 см, что позволяет открыть движение для легковых автомобилей весом до 2,5 тонны.

Фото: mchs.tatarstan.ru

Переправа Аракчино — Верхний Услон закрывалась 29 ноября, из-за погодных условий ее закрыли на день раньше запланированного срока. Переправа работала ежедневно с 06.00 до 20.00. Напомним, переправа открылась в апреле текущего года. Интервал движения паромов составлял от 5 до 7 минут.

В начале ноября исполком Казани сформировал комиссию по приему в эксплуатацию ледовой переправы через Волгу, которая проходит от жилого массива Старое Аракчино до территории Верхнеуслонского района Татарстана. Ее возглавил начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.



Комиссия создана в целях обеспечения безопасности жизни людей при пользовании ледовыми переправами на водных объектах Казани с ноября 2022 года по апрель 2023-го. Управлению гражданской защиты Казани поручено установить при въезде на переправу предупреждающие об опасности указатели и знаки.

В прошлый зимний период на переправе через Волгу по маршруту Старое Аракчино — Верхний Услон курсировало судно на воздушной подушке. Оно отправлялось по маршруту каждый час с 6 до 19 часов.

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Маргарита Головатенко