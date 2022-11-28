Завтра в Татарстане закроется паромная переправа Аракчино — Верхний Услон

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

В Татарстане паромная переправа через Волгу Аракчино — Верхний Услон сегодня работает последний день. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

Уточняется, что она будет закрыта из-за погодных условий на день раньше запланированного срока. Ранее переправа работала ежедневно с 6.00 до 20.00.

Напомним, переправа открылась в апреле текущего года. Интервал движения паромов составлял от 5 до 7 минут.



Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В начале этого месяца исполком Казани сформировал комиссию по приему в эксплуатацию ледовой переправы через Волгу, которая проходит от жилого массива Старое Аракчино до территории Верхнеуслонского района Татарстана. Ее возглавил начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.



Комиссия создана в целях обеспечения безопасности жизни людей при пользовании ледовыми переправами на водных объектах Казани с ноября 2022 года по апрель 2023-го. Управлению гражданской защиты Казани поручено установить при въезде на переправу предупреждающие об опасности указатели и знаки.

В прошлый зимний период на переправе через Волгу по маршруту Старое Аракчино — Верхний Услон курсировало судно на воздушной подушке. Оно отправлялось по маршруту каждый час с 6 до 19 часов.

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Максим Кокунин