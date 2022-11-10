В Казани создали комиссию по приему в эксплуатацию ледовой переправы через Волгу

Исполком Казани сформировал комиссию по приему в эксплуатацию ледовой переправы через Волгу, которая проходит от жилого массива Старое Аракчино до территории Верхнеуслонского района Татарстана. Ее возглавил начальник Управления гражданской защиты Фердинанд Тимурханов.

В состав комиссии также вошли глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов и начальник отдела содержания и благоустройства Комитета внешнего благоустройства Марсель Ахметзянов. Также в него включили руководителя исполкома Верхнеуслонского района Ильнура Шакирова, заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрия Венедиктова и начальника ледовой переправы в створе Старое Аракчино — Верхний Услон И. Насырова с пометкой «по согласованию».



Комиссия создана в целях обеспечения безопасности жизни людей при пользовании ледовыми переправами на водных объектах Казани с ноября 2022 года по апрель 2023-го. Управлению гражданской защиты Казани поручено установить при въезде на переправу предупреждающие об опасности указатели и знаки.

Напомним, в прошлый зимний период на переправе через Волгу по маршруту Старое Аракчино — Верхний Услон курсировало судно на воздушной подушке. Оно отправлялось по маршруту каждый час с 6 до 19 часов.



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Татьяна Демина