Ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон в Татарстане откроется 22 декабря

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

В четверг, 22 декабря, в Татарстане откроется ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон через реку Волгу, сообщили в администрации Кировского и Московского районов Казани.

Сейчас толщина льда составляет 25-26 см, что позволяет открыть движение для легковых автомобилей весом до 2,5 тонны.

Стоимость проезда для автомобилей составляет 300 рублей. Переправа работает круглосуточно, без выходных.



Переправа Аракчино — Верхний Услон закрывалась 29 ноября, из-за погодных условий ее закрыли на день раньше запланированного срока. Переправа работала ежедневно с 6.00 до 20.00. Напомним, переправа открылась в апреле текущего года. Интервал движения паромов составлял от 5 до 7 минут.

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани (архив)

В начале ноября исполком Казани сформировал комиссию по приему в эксплуатацию ледовой переправы через Волгу, которая проходит от жилого массива Старое Аракчино до территории Верхнеуслонского района Татарстана. Ее возглавил начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.



Комиссия создана в целях обеспечения безопасности жизни людей при пользовании ледовыми переправами на водных объектах Казани с ноября 2022 года по апрель 2023-го. Управлению гражданской защиты Казани поручено установить при въезде на переправу предупреждающие об опасности указатели и знаки.

В прошлый зимний период на переправе через Волгу по маршруту Старое Аракчино — Верхний Услон курсировало судно на воздушной подушке. Оно отправлялось по маршруту каждый час с 6 до 19 часов.

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Маргарита Головатенко