В Казани начало курсировать судно на воздушной подушке на переправе от Аракчино до Верхнего Услона

В Казани судно на воздушной подушке начало курсировать на переправе через Волгу по маршруту Старое Аракчино — Верхний Услон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Судно отправляется по маршруту каждый час. Из Старого Аракчино оно следует с 6.00 до 19.00, из Верхнего Услона — с 6.10 до 19.10. Стоимость проезда для одного пассажира составляет 120 рублей.

Фото: kzn.ru

22 марта с 8.00 завершилась работа двух ледовых переправ через Волгу в Татарстане. Это переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые в Зеленодольском районе РТ и Аракчино — Верхний Услон в Кировском районе Казани. Их работа была остановлена в связи с потеплением.



Дарья Акимова