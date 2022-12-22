Курс доллара поднялся выше 72 рублей

Утром 22 декабря курс доллара поднялся выше 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз американская валюта находилась на такой отметке еще 29 апреля.

Евро тоже подорожал. Сейчас эта валюта торгуется в пределах 76 рублей. В последний раз такой показатель был зафиксирован 26 апреля.

Напомним, накануне курс евро превысил 75 рублей, а курс доллара — 70 рублей. Российский аналитик Георгий Ващенко назвал причину роста европейской валюты и дал прогноз о ее дальнейшей судьбе.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов