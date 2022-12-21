Российский аналитик назвал причину роста курса евро

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко объяснил причины роста курса евро. Его цитирует RT.

По словам эксперта, к снижению продаж валюты на бирже могло привести то, что «экспорт нефти на прошлой неделе заметно снизился, до 1,6 млн баррелей в день вместо прежних трех».

— С другой стороны, перед Новым годом традиционно растут покупки валюты импортерами. Снижение отгрузок связано с новым пакетом санкций (установление так называемого потолка цен на отгрузки морским транспортом), к которому поставщики и покупатели еще не адаптировались в достаточной мере, — сказал Ващенко.

Аналитик добавил, что основные продавцы евро — это покупатели газа, которые могут сильно влиять на рынок.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Также Георгий Ващенко полагает, что до конца года курс доллара вернется в диапазон 61—65 рублей. А вот к евро рубль слабеет сильнее, подчеркнул эксперт.

Напомним, что утром 21 декабря курс евро превысил 75 рублей, а доллар — 70 рублей. Европейские и американские валюты растут несколько дней подряд.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов