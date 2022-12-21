Курс доллара превысил 70 рублей

Курсы доллара и евро уже несколько дней подряд уверенно растут на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Утром 21 декабря курс доллара подорожал до 70 рублей. Это произошло впервые с 11 мая.

В это же утро курс евро превысил 75 рублей. В последний раз такой показатель был зафиксирован еще 29 апреля.

Фото: moex.com

Отметим, что эти валюты начали уверенный рост еще с прошлой недели. Например, 15 декабря курс евро на открытии торгов поднимался выше 69 рублей. Если говорить об американской валюте, то 19 декабря она торговалась в районе 65 рублей.

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Айрат Назипов