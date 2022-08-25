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Количество российских военнослужащих увеличится до 1 150 628 человек — это много или мало?

18:20, 25.08.2022 2
Количество российских военнослужащих увеличится до 1 150 628 человек — это много или мало?

Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в количестве 2 039 758 единиц, из них 1 150 628 — военнослужащие.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 1 января 2023 года.

Правительству поручено предусмотреть выделение Минобороны средств из бюджета.

Число российских военнослужащих достигнет 1 150 628 человек — это:

  • На 137 тысяч больше по сравнению с предыдущим указом президента России от 17 ноября 2017 года — он предполагал, что штатная численность ВС России составляет 1 902 758 единиц, включая 1 013 628 военнослужащих.
  • Два города Набережные Челны — численность его населения составляет 528 366 человек.
  • На 244,7 тысячи меньше численности армии США — на 2022 год она насчитывает 1 395 350 военнослужащих.
  • В 3,7 раза меньше численности армии СССР — на 1990 год она насчитывала 4 258 000 человек. По этому показателю Советский Союз занимал первое место в мире.
  • В 1,7 раза меньше числа военнослужащих Китая — 2 035 000 человек. На данный момент эта армия является самой многочисленной в мире.
  • Пять армий Франции — в ней состоят 222 200 человек. Она является одной из крупнейших в Европе.
  • Две армии Турции — 510 600 военнослужащих.
  • Три с половиной армии Бразилии — 318 480 человек.
  • На 498 828 военнослужащих больше, чем в армии Пакистана — 651 800 человек.
Дарья Пинегина
Общество

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:46
    Хоть бы к добру
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  • Анонимно 18:46
    Меньше, чем у США((( не знала, что такие данные могут быть открытыми
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