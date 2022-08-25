Количество российских военнослужащих увеличится до 1 150 628 человек — это много или мало?
Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в количестве 2 039 758 единиц, из них 1 150 628 — военнослужащие.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 1 января 2023 года.
Правительству поручено предусмотреть выделение Минобороны средств из бюджета.
Число российских военнослужащих достигнет 1 150 628 человек — это:
- На 137 тысяч больше по сравнению с предыдущим указом президента России от 17 ноября 2017 года — он предполагал, что штатная численность ВС России составляет 1 902 758 единиц, включая 1 013 628 военнослужащих.
- Два города Набережные Челны — численность его населения составляет 528 366 человек.
- На 244,7 тысячи меньше численности армии США — на 2022 год она насчитывает 1 395 350 военнослужащих.
- В 3,7 раза меньше численности армии СССР — на 1990 год она насчитывала 4 258 000 человек. По этому показателю Советский Союз занимал первое место в мире.
- В 1,7 раза меньше числа военнослужащих Китая — 2 035 000 человек. На данный момент эта армия является самой многочисленной в мире.
- Пять армий Франции — в ней состоят 222 200 человек. Она является одной из крупнейших в Европе.
- Две армии Турции — 510 600 военнослужащих.
- Три с половиной армии Бразилии — 318 480 человек.
- На 498 828 военнослужащих больше, чем в армии Пакистана — 651 800 человек.
Дарья ПинегинаОбщество
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