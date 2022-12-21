Даниил Журавлев высказался о своем возвращении в «Ак Барс»

Защитник казанского «Ак Барса» Даниил Журавлев впервые прокомментировал свое возвращение в команду. Об этом он рассказал пресс-службе команды в преддверии матча с ярославским «Локомотивом».

— С каким настроением готовимся к матчу? С боевым, положительными эмоциями. Долго ждал возможности сыграть за «Ак Барс», — сказал защитник.

Как отметил Журавлев, сейчас он находится в отличном физическом состоянии. Ему помог микроцикл, который был во время паузы.

Также хоккеист рассказал, что за время отсутствия в клубе он следил за матчами «Ак Барса», но только частями. Все из-за высокой загруженности.

Фото: ak-bars.ru

Отметим, что хоккеист может принять участие в матче против «Локомотива». Игра начнется сегодня в 19.30 на ярославской арене.

Напомним, накануне казанский «Ак Барс» объявил о возвращении в команду Даниила Журавлева. Последний сезон хоккеист провел в составе американской команды «Колорадо Иглз». До этого спортсмен выступал за «барсов» на протяжении трех лет.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов