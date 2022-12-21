Татарстанцев предупредили о сильном ветре и метели в четверг

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Татарстане ожидается ухудшение погоды — сильный ветер и метель. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по республики.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью опустится туман. Днем в четверг, 22 декабря, ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 15—18 м/с, и метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее.



Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. Температура воздуха составит от -7 до -12 градусов.



В Гидрометцентре Татарстана прогнозируют, что к концу недели в регионе вновь потеплеет до +3 градусов. До такой отметки температура воздуха поднималась в воскресенье, 18 декабря.





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Татьяна Демина