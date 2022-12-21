Сегодня в Татарстане снег и до -12 градусов

В среду, 21 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре республики.



Днем ожидается от -7 до -12 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от -7 до -10°С, в Набережных Челнах — от -8 до -12°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в Татарстане ожидается умеренный северо-западный с переходом на северо-восточный ветер. На дорогах гололедица, предупреждают в Гидрометцентре республики.

Метеорологи прогнозируют, что к концу недели в Татарстане вновь потеплеет до +3 градусов. До такой отметки температура воздуха поднималась в воскресенье, 18 декабря.



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Татьяна Демина