В Татарстане снова будут судить двух конкурсников по обвинению в «банкротной» афере

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Накануне Верховный суд Татарстана отменил оправдательно-обвинительный приговор по делу конкурсного управляющего Вячеслава Карева и его коллеги — сына «коммунального короля» Елабуги Марата Биккинеева. На таком решении настаивали зампрокурора Набережных Челнов и экс-руководитель обанкроченной фирмы, передает журналист «Реального времени».



По решению апелляционной инстанции уголовное дело будет направлено в челнинский горсуд для рассмотрения в новом составе.

Напомним, Карева и Биккинеева обвиняли в незаконном получении права на магазин «Фабрика одежды» швейной компании «Люста» путем введения в заблуждение в 2015—2016 годах Арбитражного суда Волгоградской области и предоставления недостоверных сведений о неисполнении обязательств «Люсты», взыскания с нее неосновательного обогащения с процентами — всего 1,9 млн рублей, а затем банкротства этой фирмы и продаже ее магазина с торгов за 3,75 млн с учетом заведомо заниженной оценки рыночной стоимости. По версии силовиков, все это было сделано арбитражными управляющими в рамках конкурсных производств в отношении ООО «Химрусэнерго» и ООО «Люста».

Вину конкурсники не признавали, заявляли о законности своих действий, ссылаясь, что потерпевшей Татьяне Кондратьевой не удалось отменить решения о взыскании неосновательного обогащения и банкротстве по итогам процессов, в которых она участия не принимала. В октябре 2022 года Набережночелнинский горсуд признал Карева невиновным в мошенничестве, а Биккинеева наказал условным сроком в 2 года за злоупотребление полномочиями, посчитав доказанным лишь продажу магазина не по рыночной цене.



Приговор обжаловали все стороны, за исключением оправданного. Накануне в Верховном суде РТ Карев назвал верным решение горсуда о его оправдании и указал, что судебный акт Арбитражного суда РТ от 13 марта 2013 года (где четко установлено, что «Люста» исполнила обязательства перед «Химрусэнерго», — прим. ред.) находился в свободном доступе в системе «Мой арбитр». «Сторона обвинения не указывает, что я сделал, чтобы судья [АС Волгоградской области в 2015 году] не мог ознакомиться с этим актом», — сообщил на заседании оправданный, не указывая, по какой причине сам в ходе конкурсного производства игнорировал этот документ.



Биккинеев просил об оправдании. Поддержать его на суд приехал отец, руководитель елабужского «Межотраслевого производственного объединения жилищного хозяйства и благоустройства», ранее осужденный по делу о покушении на налоговую аферу вместе с Каревым.

В защиту Биккинеева адвокат Всеволод Добрынин отмечал, что рыночной является не оценочная стоимость магазина, а цена его продажи с конкурентных торгов с тремя участниками. И подчеркивал — действия потерпевшей направлены «на ревизию вступивших в силу судебных решений».



«Я проработала 30 лет, создала реальное швейное производство, около 100 рабочих мест, инфраструктуру для работы. А Карев и Биккинеев наглым образом мне ее разрушили. Отняли магазин — теперь у нас нет своего «лица»... Обанкротили, считаю, ограбили мою фирму», — поделилась своей позицией с судом учредитель «Люсты» Татьяна Кондратьева.

Потерпевшая и ее адвокат Евгений Макаров отмечали — горсуд не дал оценки ни показаниям незаинтересованных свидетелей осведомленности Карева об отсутствии долга, ни обнаруженным в ноутбуках конкурсников уликах. Просили отменить приговор как незаконный. Такую же позицию в деле заняла сторона обвинения.



Подробнее об этом деле — в материале «Реального времени».