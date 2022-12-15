МЧС России хочет начать проверять все крупные торгово-развлекательные центры и склады

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

МЧС России обратится в правительство для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов. Об этом со ссылкой на главу ведомства Александра Куренкова, сообщает ТАСС.

По словам Куренкова, все объекты хотят проверить на соответствие требованиям пожарной безопасности. Такая инициатива появилась после недавних пожаров в торговых центрах.

Фото: МЧС России

Отметим, что в России до конца 2022 года действует мораторий на проведение проверок бизнеса. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Постановлением предусмотрен запрет на проведение до конца года плановых проверок.



Напомним, пожар в подмосковном торговом центре «Мега Химки» произошел утром 9 декабря. В результате ЧП погиб охранник.

В тот же день прокуратура Казани сообщила «Реальному времени», что не планирует проверять безопасность казанских торговых центров после пожара в ТЦ «Мега Химки». Об отсутствии таких же планов нашему изданию рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

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Айрат Назипов