Некачественная работа сварщиков могла стать причиной гибели охранника на пожаре в торговом центре «Мега Химки»

Фото: ГУ МЧС России

На пожаре в торговом центре «Мега Химки» погиб один человек. Им оказался охранник гипермаркета, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным издания, причиной пожара могло стать нарушение правил проведения сварочных работ в пристройке здания. Рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь.

В МЧС cообщили, что пожар локализован на площади 7 тысяч квадратных метров.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 05.59. К приезду пожарных на месте горела кровля здания. Огнем было охвачено 15 тысяч квадратных метров.

Подмосковная прокуратура организовала проверку по пожару, в ходе которой оценят соблюдение законодательства, в том числе по пожарной безопасности.



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Айрат Назипов