Прокуратура не планирует проверять казанские торговые центры после пожара в ТЦ Подмосковья
Прокуратура Казани не планирует проверять безопасность казанских торговых центров после пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Об отсутствии таких же планов нашему изданию рассказали в пресс-службе республиканского МЧС.
По последним данным, пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Мега Химки». На место выезжали 129 человек и 41 единица техники.
Напомним, сегодня утром, 9 декабря, вспыхнул пожар в подмосковном торговом центре «Мега Химки». В результате ЧП погиб охранник. Причиной пожара могло стать нарушение правил проведения сварочных работ в пристройке здания.
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