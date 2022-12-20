На Украине рассказали, кому передали арестованные объекты, якобы принадлежавшие «Татнефти»

Украинские власти рассказали, куда они передали арестованные 115 объектов недвижимости, якобы принадлежавшие компании «Татнефть». Об этом в своих соцсетях сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины.

— Только в течение нескольких последних месяцев ГБР провело большую работу по передаче активов группы компаний российской «Татнефти» [в] АРМА для осуществления мероприятий по управлению ими, — сказано в сообщении.

АРМА — это национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Фото: old.tatneft.ru

По данным властей Украины, арест был наложен на нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки. Кроме того, они конфисковали 118 бензовозов и других автомобилей.

Напомним, в конце мая на Украине арестовали активы «Татнефти» на $68 миллионов. Все арестованные на Украине активы «Татнефти» перешли под управление государства в июне.

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Айрат Назипов