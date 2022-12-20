Кировский и Московский районы Казани потратят на новогодние мероприятия 1,5 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Бюджет новогодних праздничных мероприятий в Кировском и Московском районах Казани составил 1,5 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Профинансируют торжества из городского бюджета.



Провести планируется девять мероприятий по три часа. Их цель администрация Кировского и Московского районов Казани определила как содействие творческому, духовному развитию жителей, раскрытие творческого потенциала людей и профилактика социально негативных явлений во дворах районов.

Планируется, в частности, новогодняя сказка-игра с участием сказочных персонажей, в том числе Деда Мороза, Снегурочки, Болтыра, Шурале и Су анасы. Также жители Кировского и Московского районов Казани смогут увидеть концертно-развлекательную программы и поучаствовать в конкурсах.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Анисимова

Для казанцев проведут несколько мастер-классов: по декорированию елочных игрушек, по сортировке мусора и сбору использованных батареек, по декорированию изделий из войлока, по рисованию на снегу, по декорированию пряников и по проведению химических опытов. Также организуют спортивные состязания по бегу в валенках.

Сегодня в Казани откроется главная елка, установленная у «Чаши». Праздничное мероприятие запланировано на 17.00. Хедлайнерами концертной программы станут группы «Болгар кызлары», Yuki, Игнат Изотов, Ландыш Нигматзянова и Анастасия Макарова.

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Татьяна Демина