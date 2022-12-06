АвтоВАЗ с начала года выпустил 200 тысяч машин — это много или мало?

С начала года АвтоВАЗ выпустил 200 тысяч машин — модели Lada, автомобили, собранные по контракту с Renault, и сборочные комплекты. Юбилейной машиной стала Lada Granta, сообщили в пресс-службе предприятия.



До конца года АвтоВАЗ намерен произвести еще 20 тысяч машин. План производства выполняется в соответствии с графиком, заверил президент компании Максим Соколов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день АвтоВАЗ работает над возобновлением Lada Vesta, Lada Largus. Также предприятие заявило о планах развивать новые проекты.



200 тысяч машин — это:

91% от плана — до конца года АвтоВАЗ выпустит 220 тысяч машин.

— до конца года АвтоВАЗ выпустит 220 тысяч машин. В среднем по 590 машин в день — предприятие выпустило 200-тысячный автомобиль на 339-й день года.

— предприятие выпустило 200-тысячный автомобиль на 339-й день года. Почти в два раза больше количества машин, которое АвтоВАЗ не смог выпустить в 2021 году из-за простоев, связанных с дефицитом автокомпонентов, — 109 тысяч автомобилей.

— 109 тысяч автомобилей. Чуть больше половины от выпущенных АвтоВАЗом автомобилей в прошлом году — на его заводах собрали 430 тысяч машин.

— на его заводах собрали 430 тысяч машин. На 36,4 тысячи больше количества реализованных машин : за январь — октябрь АвтоВАЗ продал 142 091 машину, а в ноябре — около 12,5 тысячи.

: за январь — октябрь АвтоВАЗ продал 142 091 машину, а в ноябре — около 12,5 тысячи. На 30 тысяч больше годового показателя Volkswagen в России — в 2021 году завод в Калуге и Нижнем Новгороде выпустил более 170 тысяч машин.

— в 2021 году завод в Калуге и Нижнем Новгороде выпустил более 170 тысяч машин. На 58 тысяч больше выпущенных российским заводом Hyundai Motor в России — на предприятии собрали 72 тысячу Hyundai Solaris и 71 тысячу Hyundai Creta.

— на предприятии собрали 72 тысячу Hyundai Solaris и 71 тысячу Hyundai Creta. В девять раз больше годового показателя завода «Соллерс Форд» в Елабуге — за прошлый год он собрал 21,7 тысячи легких коммерческих автомобилей.

— за прошлый год он собрал 21,7 тысячи легких коммерческих автомобилей. Количество машин, которым можно обеспечить всех жителей Ново-Савиновского района Казани , — там проживает почти 223 тысячи человек.

, — там проживает почти 223 тысячи человек. Количество машин почти на треть населения Тольятти — в городе, где находится штаб-квартира АвтоВАЗа, проживает 684,7 тысячи человек.

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Татьяна Демина