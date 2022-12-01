АвтоВАЗ прогнозирует российский авторынок в 2023 году на уровне 800 тысяч машин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

АвтоВАЗ спрогнозировал российский авторынок легковых машин и LCV в следующем году на уровне 800 тысяч автомобилей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

Он обратил внимание, что отечественный авторынок России на уровне 800 тысяч машин — прогноз АвтоВАЗа. Ряд экспертов придерживаются более пессимистичных оценок.



В текущем году, по ранее озвученному прогнозу АвтоВАЗа, российский авторынок составит 670—700 тысяч автомобилей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вчера стало известно, что на АвтоВАЗе планируют возобновить производство Lada Largus в 2023 году. Ожидается выпуск автомобиля не только в классическом исполнении в комплектации с двигателем внутреннего сгорания, но и с электрической силовой установкой. У компании есть первые прототипы, в следующем году возможно создание первой опытной партии.

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Илина Хакимова