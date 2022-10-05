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На КАМАЗе приостановили действие масочного режима

10:34, 05.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
На КАМАЗе приостановили действие масочного режима
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На КАМАЗе приостановили действие масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в подразделениях КАМАЗа и снижением количества заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

Масочный режим на челнинском предприятии начал действовать с 1 августа. Средства индивидуальной защиты необходимо было носить в офисах предприятия и местах скопления людей на производствах, таких как проходные, столовые и тому подобное. Решение принимали в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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