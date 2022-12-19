Главное о коронавирусе на 19 декабря: масочный режим на КАМАЗе, COVID-19 переносится легче гриппа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые случаи заболевания COVID-19 в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 108 человек. Всего на 19 декабря в республике зарегистрировано 192 287 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 189 183 человек, за минувшие сутки — 103. Всего скончались 2 008 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 14 декабря — умер один человек. Госпитализировали еще 18 человек.



По данным на 18 декабря, в Татарстане коронавирус был выявлен у 111 человек. Всего в республике был зарегистрирован 192 179 случай COVID-19. Кроме того, 97 человек были выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 189 080 выздоровевших пациента). Число летальных исходов находится на уровне в 2008 жителей. Последний раз о смерти из-за болезни сообщалось 14 декабря — умер один человек.

На КАМАЗе с 20 декабря вводится масочный режим. Сообщается, что такие меры связаны со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора — для предотвращения роста заболеваний гриппа, ОРВИ и коронавируса.

Фото: atorus.ru

Нынешний подъем заболеваемости в Петербурге сравнили с пандемией коронавируса

За последние сутки в России выявили 6 341 случая коронавируса, выздоровели 5 564 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 722 415, а выздоровевших — до 21 115 232. Госпитализировали за сутки 573 человека. Умерло за сутки 50 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 393 тысячи человек.



Глава Комздрава Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сравнил нынешний подъем заболеваемости с пандемией коронавируса. Специалист отметил, что вирус гриппа диагностируется примерно у 20% пациентов с симптомами ОРВИ. Чаще всего заболевают свиным гриппом. Лисовец подчеркивает, что на данный вирус приходится примерно 90% заражений. Также он отметил, что продолжает расти число заболеваний коронавирусом.

Фото: Максим Платонов

Врач-терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев заявил, что главное отличие гриппа от коронавируса — более резкое начало. Специалист также отметил, что вирус переносится тяжелее чем COVID-19. Яковлев объяснил, что при гриппе человек чувствует резкую боль, ощущает сонливость и у него нет желания, что-либо делать.

Жители Китая пришли на премьеру фильма «Аватар: Путь воды» в антиковидных костюмах

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 мск заразились 653 100 090 раза, 6 665 631 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (99 892 513). На второй строчке — Индия (44 677 310), на третьей — Франция (39 004 649), на четвертой — Германия (36 980 883), на пятой — Бразилия (35 869 526).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 087 410). За ними следуют Бразилия (691 810), Индия (530 674), Россия (385 083, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 795).



За время пандемии было сделано 13 105 741 555 инъекции вакцины против коронавируса



В Китае зрители пришли на премьеру фильма «Аватар: Путь воды» в костюмах, защищающих от коронавируса. По информации издания The China Project, горожане решили так одеться в связи с резким ростом количества смертей от COVID-19.

Изменения обонятельных и вкусовых ощущений помогают выявить коронавирус без сдачи анализов. К такому выводу пришли ученые из Колумбийского университета. По информации журнала PLoS ONE, в эксперименте участвовали 306 человек с легким течением заболевания коронавирусом нового типа. По ходу исследования, специалисты выяснили, что наличие антител чаще подтверждалось у мужчин, однако не зависело от других факторов, включая продолжительность заболевания COVID-19, возраст и этническое происхождение.

Фото: Максим Платонов

Вакцинация от COVID-19 защищает лучше, чем естественный иммунитет, который появляется у пациента, переболевшего коронавирусом. Такое открытие сделали ученые из Института Регенстрифа. В исследовании участвовали 500 человек. По итогу выяснилось, что у вакцинированных пациентов показатели смертности были на 37% ниже, чем у граждан с естественным иммунитетом.

Китайской писательнице Фан Фан (настоящее имя — Ван Фан) запретили публиковать новые работы из-за того, что она вела дневник о жизни в Ухане пока шла пандемия COVID-19. По словам Фан, такое наказание самое суровое для профессионального писателя.

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Антон Гаврилов