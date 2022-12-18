Рустам Минниханов: «Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений»

Президент Татарстан Рустам Минниханов в Катаре встретился с эмиром государства Его Высочеством шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает его пресс-служба.

В ходе встречи Рустам Минниханов обратил внимание эмира на поступательное развитие отношений Катара и России. «На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений», — заверил он.

С эмиром Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества в рамках деятельности Группы стратегического видения «Россия-исламский мир». Также президент Татарстана поздравил его с национальным днем Катара.

Напомним, Рустам Минниханов, прибыл в Катар, где сегодня прошел финал чемпионата мира по футболу, с однодневным рабочим визитом. Его пригласили в качестве почетного гостя в национальный день страны.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина