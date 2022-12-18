Новости общества

23:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов: «Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений»

22:20, 18.12.2022
Рустам Минниханов: «Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений»
Фото: tatarstan.ru (архив)

Президент Татарстан Рустам Минниханов в Катаре встретился с эмиром государства Его Высочеством шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает его пресс-служба.

В ходе встречи Рустам Минниханов обратил внимание эмира на поступательное развитие отношений Катара и России. «На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений», — заверил он.

С эмиром Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества в рамках деятельности Группы стратегического видения «Россия-исламский мир». Также президент Татарстана поздравил его с национальным днем Катара.

Напомним, Рустам Минниханов, прибыл в Катар, где сегодня прошел финал чемпионата мира по футболу, с однодневным рабочим визитом. Его пригласили в качестве почетного гостя в национальный день страны.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также