Рустам Минниханов прибыл в Катар
Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал в Катар. Туда он прибыл с однодневным рабочим визитом, сообщает его пресс-служба.
Рустама Минниханова пригласили в Катар в качестве почетного гостя в национальный день страны. В международном аэропорту его встретили государственный министр Шейх Фахад бин Файсал Аль Тани и посол России в Катаре Дмитрий Догадкин.
По приглашению катарской стороны глава республики посетил фестиваль катарской культуры «Дарб ас — Саи», а также провел встречу с министром культуры шейхом Абдеррахманом Аль Тани. Во время беседы они обсудили сотрудничество в рамках деятельности Группы стратегического видения «Россия — исламский мир».
Рустам Минниханов отметил, что вопросы сохранения культурно-цивилизационной самобытности народов — это одно из важных направлений работы Группы. Катар, как постоянный член организации исламского сотрудничества является важным и надежным партнером России в регионе Ближнего Востока, подчеркнул президент.
Напомним, сегодня в Катаре состоится финал ЧМ-2022 по футболу. За «золото» поборются сборные Франции и Аргентины. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.
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