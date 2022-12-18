Рустам Минниханов прибыл в Катар

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал в Катар. Туда он прибыл с однодневным рабочим визитом, сообщает его пресс-служба.

Рустама Минниханова пригласили в Катар в качестве почетного гостя в национальный день страны. В международном аэропорту его встретили государственный министр Шейх Фахад бин Файсал Аль Тани и посол России в Катаре Дмитрий Догадкин.

По приглашению катарской стороны глава республики посетил фестиваль катарской культуры «Дарб ас — Саи», а также провел встречу с министром культуры шейхом Абдеррахманом Аль Тани. Во время беседы они обсудили сотрудничество в рамках деятельности Группы стратегического видения «Россия — исламский мир».

Рустам Минниханов отметил, что вопросы сохранения культурно-цивилизационной самобытности народов — это одно из важных направлений работы Группы. Катар, как постоянный член организации исламского сотрудничества является важным и надежным партнером России в регионе Ближнего Востока, подчеркнул президент.

Фото: realnoevremya.ru/Айгуль Зиятдинова

Напомним, сегодня в Катаре состоится финал ЧМ-2022 по футболу. За «золото» поборются сборные Франции и Аргентины. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.



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Айрат Назипов