Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане выросло на 21%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 5 по 11 декабря в больницы госпитализировали 201 человека с COVID-19. Это на 21% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.



Напомним, с 28 ноября по 4 декабря в больницы с COVID-19 попали 166 татарстанцев. Это почти столько же, сколько и за предыдущие семь дней — 167 заболевших.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в Татарстане выявлен 191 451 случай COVID-19. Вылечились от коронавируса за это время 188 333 человека. Умерли 2 007 татарстанцев.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина