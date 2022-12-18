Главное о коронавирусе на 18 декабря: COVID-19 у королевской четы Таиланда, почти 653 миллиона заражений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане зафиксировали один случай смерти от COVID-19 с начала декабря

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 111 человек. Всего на 18 декабря в республике зарегистрировано 192 179 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 189 080 человек, за минувшие сутки — 97. Всего скончались 2 008 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 14 декабря — умер один человек. Госпитализировали еще 20 человек.

В Казани продолжается вакцинация населения против коронавируса. Сделать прививку по-прежнему можно только «Спутником V». Вакцина в наличии во всех районах города.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала месяца в Татарстане зафиксировали один случай смерти от COVID-19. Утром 14 декабря сообщили, что жертвой вируса стал один житель республики. Предыдущий случай смерти зарегистрировали 30 ноября.



Российские дипмиссии продолжают штатную работу в Китае на фоне волны COVID-19

За последние сутки в России выявили 7 222 случая коронавируса, выздоровели 6 338 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 716 074, а выздоровевших — до 21 109 668. Госпитализировали за сутки 782 человека. Умер за сутки 51 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 393 тысячи человек.



Ситуация с коронавирусом, а также ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом не отразилась на работе поликлиник Москвы. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, от горожан не поступало жалоб «ни по доступности, ни по качеству» медучреждений. Она же обратила внимание, что с волнами COVID-19 и с сезонными заболеваниями ОРВИ и гриппом поликлиники сталкиваются регулярно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пандемия COVID-19 научила следить за здоровьем и правильно относиться к нему, рассказал президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, отвечая на вопрос, будет ли КХЛ вводить ограничения из-за гриппа. По его словам, масочный режим возвращать не планируется. Он уверен, что это «обычный грипп».

За минувшие сутки в России провели 172 тысячи тестов на COVID-19. В общей сложности на 18 декабря в стране выполнили более 323,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Очередная волна коронавируса, с которой столкнулся Китай, не повлияла на работу российской дипмиссии в нем, пишет ТАСС. Консульства в Гуанчжоу, Гонконге, Харбине, Шанхае и Шэньяне, а также другие дипломатические учреждения работают в штатном режиме.

В России, несмотря на пандемию COVID-19, допинг-контроль не прекращался, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков в честь окончания действия двухлетних санкций WADA. С января 2021-го по декабрь текущего года российские спортсмены сдали более 31 тысячи допинг-проб, то есть в среднем свыше 42 проб в день. «На данный момент российские спортсмены являются самыми тестируемыми в мире», — заявил Станислав Поздняков.

Коэффициент смертности от COVID-19 составил 855,7 на миллион человек

В мире коронавирусом нового типа на 10:21 мск заразились 652 854 273 раза, 6 665 053 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (99 887 614). На второй строчке — Индия (44 677 175), на третьей — Франция (39 004 649), на четвертой — Германия (36 980 882), на пятой — Бразилия (35 869 526).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 087 410). За ними следуют Бразилия (691 810), Индия (530 672), Россия (385 032, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 795).



За время пандемии сделано 13 105 550 605 инъекций вакцины против коронавируса.



Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 652 854 273. Для сравнения, на 18 декабря прошлого года их насчитывалось 273 668 314. Таким образом, за год на планете выявили 379 185 959 случаев COVID-19.

Коронавирусом заразились король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) и королева Сутхида. Болезнь протекает в легкое форме, однако врачи, прописав им лечение, все же рекомендовали на время отойти от исполнения обязанностей.

Скриншот видео

Коэффициент смертности от COVID-19 на миллион жителей Земли на утро 17 декабря составил 855,7, следует из подсчетов портала Worldometer. В США этот показатель составил 3 324 человека, в Бразилии — 3 212, во Франции 2 445, а в ФРГ — 1 906.

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Татьяна Демина