За сутки в Татарстане 111 человек заразились COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 112 новых заражений коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб. Общее число заражений составляет 192 179 случаев.

Выздоровели за весь период 189 080 человек, из которых 97 — за минувшие сутки. В больницах оказались еще 20 татарстанцев.

Умерли за весь период 2 008 человек. За последние сутки летальных случаев коронавируса не выявлено.

Фото: realnoevremya.ru

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Айрат Назипов