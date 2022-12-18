Сегодня определится чемпион мира по футболу в Катаре

Сегодня, 18 декабря в Катаре состоится финал ЧМ-2022. За золотые медали будут бороться сборные Франции и Аргентины.

Матч пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» в 18:00 по московскому времени.

В последний раз эти сборные играли между собой четыре года назад на ЧМ-2018 в России. Тогда, на стадии 1/8 финала французы выбили аргентинцев. Матч, прошедший в Казани, закончился со счетом 4:3. К слову, именно Франция победила на турнире.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что в последнем матче Аргентина разгромила хорватов со счетом 3:0. В свою очередь, французы обыграли сборную Марокко со счетом 2:0.

А накануне определился бронзовый призер турнира в Катаре. Третье место заняла сборная Хорватии. Она обыграла Марокко со счетом 2:1.

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Айрат Назипов