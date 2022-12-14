Сборная Аргентины со счетом 3:0 победила команду Хорватии на ЧМ-2022

В полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Аргентины со счетом 3:0 победила команду Хорватии в мачте, который прошел на Национальном стадионе в Лусаиле.



Победу и забитые мячи аргентинской команде принесли Лионель Месси (34-я минута, с пенальти) и Хулиан Альварес (39-я, 69-я).

Аргентинцы пятый раз в истории играли в полуфинале мирового первенства и одержали пятую победу. Таким образом, команда стала первым финалистом ЧМ-2022 по футболу. В решающем матче, который пройдет 18 декабря, сборная встретится с победителем сегодняшнего матча между командами Франции и Марокко, который начнется в 22:00 мск.

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Илина Хакимова