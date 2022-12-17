Хорватия стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу в Катаре
Сборная Хорватии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Сегодня она обыграла Марокко со счетом 2:1. Этот результат не изменился с окончания первого тайма.
В рамках плей-офф Хорватия по пенальти обыграла сборные Японии и Бразилии, но в полуфинале потерпела поражение от аргентинцев, из-за чего вылетела из гонки за первое место.
Команда Марокко же обыграла двух своих географических соседей — сборные Испании и Португалии, но затем явный фаворит — Франция выбила африканцев в матч за третье место.
Уже завтра, в 18.00, на поле в Катаре встретятся Аргентина и Франция, которые разделят между собой первое и второе места чемпионата.
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