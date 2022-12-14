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Франция обыграла Марокко и вышла в финал чемпионата мира по футболу

23:56, 14.12.2022
Франция обыграла Марокко и вышла в финал чемпионата мира по футболу
Фото: скриншот видео

Сборная Франция обыграла команду Марокко и вышла в финал чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Матч закончился со счетом 2:0.

На пятой минуте гол забил Тео Эрнандес. На 80-й минуте отличился Рандаль Коло Муани.

В финале 18 декабря Франции встретится с Аргентиной. За третье место сыграют команды Марокко и Хорватии. Матч состоится 17 декабря.

Сборная Франции — победитель ЧМ-2018, который проходил в России. Также она становилась чемпионом мира 1998 году.

Напомним, Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу накануне. Она обыграла сборную Хорватии со счетом 3:0.

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Татьяна Демина
СпортФутбол Татарстан

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