В ЦБ России объяснили решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

В руководстве Центробанка России рассказали о факторе, который привел к тому, что ключевая ставка находится на уровне 7,5% годовых.

— Совет директоров ЦБ систематически отмечает фактор влияния повышенных премий за кредитные риски, он отмечается как дезинфляционный фактор, который учитывается при установлении нами ключевой ставки. И это один из факторов, из-за которых сейчас ключевая ставка находится на уровне 7,5%, — сказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о повышении кредитной ставки банками. Она отметила, что, помимо ключевой ставки, ее определяют и другие факторы.

— Что касается кредитных ставок, то там учитывают те риски, которые берет на себя кредитор: срочность кредита, кредитоспособность, инфляционные ожидания. Мы видим в последнее время, что кредитные ставки изменились под влиянием премии за риск. Денежно-кредитная политика продолжает действовать. Когда мы принимаем решение по ключевой ставке, мы учитываем и кредитные ставки, — отметила Набиуллина.

Напомним, сегодня Банк России оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 7,5% годовых. Позднее в ЦБ рассказали о ее дальнейшей судьбе.

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Айрат Назипов