Банк России оставил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%

Банк России оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 7,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующее решение было ожидаемым. ЦБ оставляет ставку неизменной уже второй раз подряд. До этого регулятор снижал ставку шесть раз подряд.

В ЦБ отмечают, что нынешние темпы прироста цен — умеренные, а потребительский спрос — сдержанный. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, остались на повышенном уровне.

Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными — это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики.

— Мы будем принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также будем оценивать риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По нашему прогнозу, годовая инфляция снизится до 5,0—7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, — указали в Банке России.

На заседании 28 октября ЦБ подчеркивал, что решение по дальнейшему изменению ключевой ставки (КС) будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также оценки внутренних и внешних рисков. Ожидалось, что КС сохранится на текущем уровне или увеличится на 0,25—0,5 процентного пункта, поделился с «Реальным временем» руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков.

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Маргарита Головатенко