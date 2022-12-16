В Центробанке России рассказали о судьбе ключевой ставки

На заседании совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике, глава регулятора Эльвира Набиуллина, рассказала о судьбе ключевой ставки.



— ЦБ дал нейтральный сигнал по ключевой ставке. Это значит, что движение ставки будет зависеть от поступающих данных. Ее снижение будет возможно в случае активного движения дезинфляционных факторов, которые, по мнению Банка России, выражены слабо, преобладают же проинфляционные факторы, — отметила спикер.

По словам Набиуллиной, Банк России будет определять траекторию ключевой ставки таким образом, чтобы не препятствовать структурной трансформации экономики и обеспечить возвращение инфляции к цели вблизи 4% в 2024 году.

Напомним, сегодня Банк России оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 7,5% годовых.

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Айрат Назипов