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На дорогах Казани образовались 9-балльные пробки

16:10, 16.12.2022
На дорогах Казани образовались 9-балльные пробки
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» на 16.10.

Длинный затор образовался на улицах Николая Ершова, Татарстан, Габдуллы Тукая, Академика Арбузова, проспектах Ямашева и Победы. Встали также дороги в центре города — ул. Пушкина, Марселя Салимжанова, Лево-Булачная, Право-Булачная, Тихомирнова, Карла Маркса.

Затруднено движение также на улицах Родины, Комиссара Габишева, Юлиуса Фучика, Чистопольской и Адоратского. Пробки наблюдаются на улицах Фатыха Амирахана, Тэцевской, Фрунзе и других.

скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

На дорогах Казани зафиксировано несколько ДТП. Аварии произошли на улицах Гвардейской, Павлюхина, Николая Ершова.

Сегодня в Казани прошел сильный снег. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, с 17 по 19 декабря в республике выпадет около половины месячной нормы осадков, при этом температуры поднимутся выше ноля градусов.

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Татьяна Демина
Авто Татарстан

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