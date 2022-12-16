В Татарстане за три дня выпадет около половины месячной нормы осадков — потеплеет до +3 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Гидрометцентре Татарстана предупредили жителей республики о существенном ухудшении погоды в ближайшие дни. По прогнозу синоптиков, с 17 по 19 декабря в республике выпадет около половины месячной нормы осадков, при этом температуры поднимутся выше ноля градусов.

Ночью в субботу, 17 декабря, в Татарстане ожидается небольшой снег. Днем он пройдет повсеместно, начиная с юго-западных районов. Местами возможна метель, ночью и утром в отдельных районах — туман. Ночью похолодает до -5... -10 градусов, при прояснениях — до -14°С. Днем прогнозируется от -1 до -6°С.

В воскресенье, 18 декабря, в Татарстане ожидается сильный снег, в том числе мокрый, а также дождь, включая ледяной. Местами возможна метель с существенным ухудшением видимости. Днем порывы южного ветра усилятся до 15—18 м/с. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы, предупреждают синоптики.

Ночью в воскресенье ожидается от -3 до -8 градусов. Днем температуры повысятся — синоптики прогнозируют от -2 до +3°С.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В понедельник, 19 декабря, в республике вновь ожидаются метели, снег, в том числе мокрый, ночью местами с дождем. На дорогах сохранится гололед. Суточные температуры составят -3... -8 градусов.

В Гидрометцентре Татарстана предупреждают, что ледяные дожди и гололед могут привести к отложениям льда на электропроводах и деревьях.



За предыдущие выходные, 10 и 11 декабря, в западных районах Татарстана выпало от 8 до 32 мм осадков — это 28—70% месячной нормы. В Казани за субботу и воскресенье выпало 32 мм осадков — 64% месячной нормы.



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Татьяна Демина