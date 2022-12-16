«Едкий запах, полная антисанитария»: жильцы домов в центре Казани напуганы протечкой больничной канализации

Фото: предоставлено местными жителями

В Сети появилась петиция от казанцев с просьбой к властям разобраться в халатности компании, занимающейся строительством жилого комплекса на улице Николая Ершова. Согласно обращению, строители во время работ повредили больничную канализацию, которая уже на протяжении более двух недель заливает соседние дворы и проезжую часть.

УК затягивает решение проблемы

По мнению жильцов, авария произошла на улице Николая Ершова, дом 65, корпус 4. Канализационные трубы, из которых вытекают отходы жизнедеятельности, якобы расположены на территории поликлиники «РЖД-Медицина». Как отметили местные жители, в настоящее время аварийная ситуация не устраняется, а, наоборот, затягивается управляющей компанией.

— Едкий запах, а также полная антисанитария преследуют жителей ЖК «Нобелевский», проживающих по соседству со строящимся ЖК «Уникум» на Ершова и больницей РЖД №1, — говорится в петиции, которую на данный момент подписали 20 человек.

Фото: предоставлено местными жителями

Больничная канализация может содержать опасные бактерии

Наибольший страх и проблемы от этой аварии у местных жителей вызывает то, что отходы вытекают из труб больничной канализации. Вытекающая жидкость может содержать бактерии и возбудителей различных, в том числе и смертельно опасных, заболеваний, отметили граждане.

Несмотря на это, жильцы близлежащих домов уже вторую неделю вынуждены дышать едким запахом и ходить пешком по лужам отходов, которые также разбрызгивают проезжающие машины.

В который раз канализация Казани топит дома?

Подобные происшествия для Казани не являются чем-то новым. В ноябре жители дома №19/6 на улице Сибирский тракт также жаловались на регулярные потопы канализационных отходов. Стоки заливали квартиры через ванну или унитаз.

— В последнее время это регулярно, в октябре — в течение недели три раза, хорошо, что «Водоканал» приезжал, что-то они там на улице пытались чистить, но они не могли попасть в подвал, поскольку это были выходные дни. ЖЭУ не работает, ключ нам не оставляют, свои координаты не оставляют, — рассказывала жительница Галина Логинова.

В ЖЭУ объяснили, что причина — засор выпуска, который «зарос» жиром.

В начале сентября этого года в Казани на перекрестке улиц Амирхана и Чистопольской, напротив магазина «Леруа Мерлен», прямо из-под крышки канализационного люка забил «фонтан». Он затопил не только дорогу, но и подвалы сразу нескольких домов на Чистопольской и Четаева.

Фото: предоставлено очевидцами

13 сентября канализационными водами затопило и перекресток на пересечении проспекта Ямашева и улицы Адоратского. В аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» заявили, что не знают, когда смогут устранить аварию.

Напомним, в октябре прошлого года около «Савиново» произошел провал на канализационном коллекторе диаметром 1 400 мм 1985 года постройки, это тот самый северный коллектор, на котором произошло еще три провала на улице Чистопольской. Из-за износа бетона обрушился свод коллектора. Излив фекальной канализации там происходил как раз по этой причине.

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Максим Кокунин