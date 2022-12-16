Исследование: в Казани число вакансий для курьеров выросло в 15 раз

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани число вакансий для курьеров за этот год выросло в 15 раз. Более 70% вакансий — это пешие курьеры. При этом соискательская активность увеличилась на 7%, сообщает сервис «Авито Работа».

Медианная зарплата курьера в столице Татарстана выросла на 9% год к году. Она составляет 65 543 рублей в месяц.

В целом по России количество вакансий для курьеров увеличилось в 11 раз за последние 5 лет. Их насчитывается 300 тысяч курьеров, что на 113% больше, чем в прошлом году.

Каждый шестой россиянин имеет опыт работы курьером, каждый второй готов пойти в доставку, а каждый десятый рассматривает возможность такой работы или подработки. По словам управляющего директора «Авито Работы» всего за пару лет в профессии курьера произошёл полный ребрендинг. Пандемия и развитие мобильных приложений — позволили профессии переродиться.

— Так что на профессию курьера спрос будет расти, и во многом за счёт покрытия экспресс-доставками средних и малых городов, — сказал управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель.

Зарплата курьеров выросла в 2 раза. В среднем они получают около 50 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более половины курьеров поделились, что рассматривают данную вакансию только как дополнительную подработку к основной работе.



Напомним, объем курьерских услуг в Татарстане за десять месяцев составил 114,2 миллиона рублей. Значительно вырос спрос (почти в 4 раза) и на офлайн-заказы курьерской доставки при приобретении товара в магазине — чаще всего он увеличивается при покупке электроники, бытовой техники, мебели, стройматериалов.



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Диана Фатыхова