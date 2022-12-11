Объем курьерских услуг в Татарстане за десять месяцев составил 114,2 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По итогам первых десяти месяцев 2022 года объем курьерских услуг в Татарстане составил 114,2 млн рублей. Из них 21,6 миллиона пришлись на октябрь.

В целом на курьерские услуги и услуги почтовой связи татарстанцы за десять месяцев потратили более 1,3 миллиарда рублей. Это на 19,6% больше по сравнению с январем-октябрем 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Октябрьский объем услуг почтовой связи и курьеров оценивается в Татарстане в 147,9 миллиона рублей. Это на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно одному из последних исследований, в России в январе — октябре 2022 года число онлайн-заказов с курьерской доставкой выросло практически в 13 раз по сравнению с прошлым годом. При этом стоимость корзины покупок стала вдвое меньше — общий средний чек упал до 2 625 рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина