Жители России стали в 13 раз чаще пользоваться услугами курьеров

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России в январе — октябре 2022 года число онлайн-заказов с курьерской доставкой выросло практически в 13 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает «РИА Новости».



При этом стоимость корзины покупок стала вдвое меньше: общий средний чек по подобным платежам составил 2 625 рублей, а годом ранее — 5 310 рублей, отметили аналитики банка «Русский стандарт».

Самый большой средний чек был в сентябре — 3 321 рубль — «с его глобальными закупками к новому учебному году», подчеркнули в исследовании.

Значительно вырос спрос (почти в 4 раза) и на офлайн-заказы курьерской доставки при приобретении товара в магазине — чаще всего он увеличивается при покупке электроники, бытовой техники, мебели, стройматериалов.

Интересно, что, в отличие от онлайн-заказов, cредний чек у офлайн-заказов немного вырос относительно прошлого года: с 2 112 рублей в 2021 году до 2 694 рублей в 2022 году.

Вчера читатели «Реального времени» обратили внимание на то, что в работе сайта и мобильного приложения гипермаркета «Лента» возникают сбои. В частности, приложение для заказа продуктов не могло определить адрес доставки, а в некоторых случаях сообщалось о появлении других ошибок.

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Илина Хакимова