Исследование: каждая пятая компания пользуется услугами самозанятых

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Компаний, которые привлекают самозанятых, с каждым днем становится все больше. Об этом сообщает SuperJob.

На сегодняшний день их число составляет 20%. Согласно исследованию, 30% компаний привлекают самозанятых в сферу логистики, 28% — в область строительства, а 24% — в сферу услуг. 73% компаний не пользуются услугами самозанятых.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в ноябре Министерство труда и социальной защиты России представило новую модель соцстрахования для самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Новая модель добровольного социального страхования начнет работать с 1 июля 2023 года.





Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова