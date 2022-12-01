Минфин не будет вводить ограничения налогового режима для самозанятых

Российский Минфин не рассматривает введение ограничений для специального налогового режима для самозанятых, сообщает «РИА Новости».



В министерстве подчеркивают, что внесение корректировок целесообразно по окончанию эксперимента и получения анализа результатов.

В ноябре Министерство труда и социальной защиты России представило новую модель соцстрахования для самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Новая модель добровольного социального страхования начнет работать с 1 июля 2023 года.

По словам руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрия Зубова, регистрация товарных знаков станет доступна для граждан РФ с июня 2023 года. Решение важно в первую очередь для самозанятых — появляется дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг.

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Маргарита Головатенко