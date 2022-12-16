В Казани возле Советской площади образовалась крупная пробка из-за ДТП с участием автобуса и грузовика

В Казани возле Советской площади образовалась двухкилометровая пробка из-за ДТП с участием автобуса и грузовика. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Авария произошла на повороте с Сибирского тракта на улицу Николая Ершова. Из-за данного инцидента две из трех полос автомобильной дороги оказались заняты, в следствие чего на данном участке образовался затор, который растянулся от отсановки Национальный архив до Октябрьского городка.

Также стоит отметить, что на участке дороги возле дома №55 по улице Ершова в правом ряду ведутся ремонтные работы.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Вчера на улицах Казани утром, днем и вечером наблюдались крупные пробки, который достигали от 7 до 10 баллов.

Самые большие трудности испытывали водители, которые находились в центре города. Там стоялиулицы: Бурхана Шахиди, Московская, Габдуллы Тукая, Галиаскара Камала, Пушкина, Лево-Булачная, Право-Булачная, Островского, Кави Наджми, Чернышевского, Салимжанова, Айдинова, Сары Садыковой, Щербаковский переулок и Карла Маркса.

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Максим Кокунин