В Казани утром в четверг образовались 9-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани утром в четверг образовались 9-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Наиболее сильные затруднения движения наблюдаются на улицах Аграрная, проспект Победы, Мамадышский тракт, Аделя Кутуя, Пушкина, Марселя Салимжанова, Щербаковский переулок, Татарстан, Николая Ершова, Космонавтов, а также Фатыха Амирхана.

Стоит отметить, что на проспекте Ямашева возле ТЦ XL, на улице Вишневского (по направлению к станции метро Суконная слобода. Также две сразу две аварии произошли на пересечении улиц Островского и Назарбаева. Еще одна на перекрестке улиц Татарстан и Сары Садыковой.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В этот вторник в столице Татарстана вечером также наблюдались 9-балльные пробки. Самые большие трудности испытывают водители, которые находятся в центре города. Там стоят улицы: Московская, Габдуллы Тукая, Пушкина, Лево-Булачная, Право-Булачная, Островского, Кави Наджми, Чернышевского, Салимжанова, Айдинова, Сары Садыковой, Щербаковский переулок.



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Максим Кокунин