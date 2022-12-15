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В Казани вечером в четверг образовались 10-балльные пробки

17:33, 15.12.2022 2
В Казани вечером в четверг образовались 10-балльные пробки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На улицах Казани вечером в четверг наблюдаются 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Самые большие трудности испытывают водители, которые находятся в центре города. Там стоят улицы: Бурхана Шахиди, Московская, Габдуллы Тукая, Галиаскара Камала, Пушкина, Лево-Булачная, Право-Булачная, Островского, Кави Наджми, Чернышевского, Салимжанова, Айдинова, Сары Садыковой, Щербаковский переулок и Карла Маркса.

Кроме того, заторы ждут автомобилистов и в других районах города. Затруднения есть на улицах: Аделя Кутуя, Достоевского, Николая Ершова, Космонавтов, Тихорецкой, Технической, Баки Урманче, Родины, Рихарда Зорге, Краснококшайской, Васильченко, Восстания, Тэцевской, Ленинградской и Беломорской.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, сегодня на улицах Казани после двух часов дня образовались 7-балльные пробки. Ситуацию усугубили многочисленные аварии.

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Айрат Назипов
БизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:42
    странно, вроде снега нет
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  • Анонимно 17:42
    за корпоративными подарочками все мотаются
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