На улицах Казани наблюдаются 7-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня на улицах Казани после двух часов дня образовались 7-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Наиболее сильные затруднения наблюдаются на улицах Николая Ершова, Гвардейской, Пушкина, Лево-Булачной, Островского, Марселя Салимжанова, Бутлерова, в Щербаковском переулке, на проспекте Ямашева, на Адоратского, а также Фатыха Амирхана.

Кроме того, на некоторых участках произошли ДТП, которые привели к усилению затора. Так, авария случилась напротив «Ак Барс Арены» по направлению к Ветеринарной академии. На том же проспекте Ямашева ДТП случилось и напротив парка Победы (возле дома 33б). Вместе с этим транспортные происшествия произошли на пересечении улиц Аделя Кутуя и Гвардейской, а также на Танковом кольце.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

9-балльные пробки также появлялись на дорогах столицы Татарстана и утром. Сильнее всего движение автотранспорта было затруднено на улице Аграрной, проспекте Победы, Мамадышском тракте и других.

Стоит отметить, что ДТП произошли на проспекте Ямашева возле ТЦ «XL», на улице Вишневского. Также сразу две аварии произошли на пересечении улиц Островского и Назарбаева. Еще одна — на перекрестке улиц Татарстан и Сары Садыковой.



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Максим Кокунин