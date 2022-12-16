AFP: ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России, передает AFP со ссылкой на дипломатические источники.



Компромиссного соглашения по санкциям достигли в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Его должны официально подтвердить в пятницу — после завершения технической процедуры оформления санкционного пакета его опубликуют в официальном журнале Евросоюза.

Согласование подтверждал глава Евросовета Шарль Мишель. Премьер Польши Моравецкий указывал, что индивидуальные санкции ЕС охватили около 200 россиян, ограничения наложат также на товары двойного назначения, сообщает «РИА Новости».

Несколько дней назад Евросоюз не смог согласовать девятый пакет санкций против России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель подчеркивал, что оставались вопросы, которые еще только предстоит обсудить.

Пакет санкций Еврокомиссия (ЕК) представила 9 декабря. По новым ограничениям в черный список планируется внести еще 200 человек и предприятий, включая четыре телеканала, три банка и компании оборонно-промышленного комплекса. Также предполагаются и экспортные ограничения на поставки беспилотников двойного назначения и компоненты для них.

6 декабря ЕК предложила ввести запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России.

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Маргарита Головатенко