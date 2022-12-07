ЕК представила девятый пакет санкций против России

Еврокомиссия представила девятый пакет санкции против России, об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



Согласно новому пакету санкций, в черный список внесут еще почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса, а еще экспортные ограничения на поставки беспилотников двойного назначения и их компонентов.

Совет ЕС должен утвердить санкции на предстоящей неделе.

На днях представители стран ЕС и Еврокомиссия обсудили возможность ввести девятый пакет санкций против России. По данным СМИ, политики хотят ввести рестрикции в отношении сферы технологий, финансов и медиа. Всего в санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций.

Также СМИ сообщили, что Еврокомиссия выдвинула предложение о введении запрета на инвестиции в горнодобывающий сектор России по новому пакету санкций. В пакет могут добавить пункт о контроле за экспортом технологий. В Брюсселе считают, что Россия использует их для поддержки своих оружейных заводов.

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Маргарита Головатенко