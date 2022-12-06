FT: новые санкции ЕС против России могут затронуть горнодобывающий сектор
Еврокомиссия выдвинула предложение о введении запрета на инвестиции в горнодобывающий сектор России по новому пакету санкций, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что у запрета будут исключения для некоторых конкретных продуктов, указывает RT.
В пакет могут добавить пункт о контроле за экспортом технологий. В Брюсселе считают, что Россия использует их для поддержки своих оружейных заводов. Также санкции могут включать запрет на операции еще с тремя российскими банками.
На днях представители стран ЕС и Еврокомиссия обсудили возможность ввести девятый пакет санкций против России. По данным СМИ, политики хотят ввести рестрикции в отношении сферы технологий, финансов и медиа. Всего в санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций.
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