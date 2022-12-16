Исследование: 6 из 10 казанцев нравятся инициативные коллеги

Шесть из 10 казанцев относятся положительно к инициативным сослуживцам. Однако такое отношение складывается только в том случае, если у других работников повышается зарплата или не прибавляется работы из-за чрезмерного желания инициативных коллег. В 2020 году к деятельным работникам относились более позитивно. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

Исследование также показало, что 54% рабочих положительно оценивают отношение руководства компании к инициативам сотрудников. Меньше всего активных сослуживцев поддерживают в трудовых коллективах — только 42% отмечают, что в компании таких работников любят.

Фото: pxhere.com



Накануне SuperJob выяснил, что 10% казанцев негативно воспринимают новость о том, что их коллега по работе уходит в отпуск в конце декабря. 27% — относятся с позитивом к такому решению коллеги и радуются за сослуживца. 10 декабря этот же сервис узнал, что трое из 10 казанцев рассчитывают на выплату годовой премии.

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Антон Гаврилов